Il cardinale Pizzaballa fermato dalla polizia israeliana | impedito l’ingresso al Santo Sepolcro

Il cardinale Pizzaballa e il monsignor Ielpo sono stati fermati dalla polizia israeliana mentre si dirigevano al Santo Sepolcro per celebrare la Messa della Domenica delle Palme. Entrambi sono stati impediti di entrare e hanno dovuto tornare indietro senza poter accedere al luogo di culto. La polizia ha motivato il blocco con ragioni di sicurezza, senza ulteriori dettagli.

Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, è stato fermato dalla polizia israeliana e gli è stato impedito l’ingresso nel Santo Sepolcro. Un episodio che ha scatenato la reazione della politica internazionale e che sta diventando rapidamente un caso diplomatico. Pizzaballa e monsignor Francesco Ielpo, custode di Terra Santa, «si stavano recando privatamente - e senza alcuna connotazione di processione - a celebrare la Messa della Domenica delle Palme», ha reso noto il Patriarcato di Gerusalemme. «I due sono stati però fermati lungo il percorso e costretti a tornare indietro». © EDIZIONI CONDÉ NAST S.P.A. - VIA ANTONIO BORDONI 7 - 20124 MILANO CAP. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il cardinale Pizzaballa fermato dalla polizia israeliana: impedito l’ingresso al Santo Sepolcro Articoli correlati Gerusalemme, la polizia israeliana ferma il Cardinale Pizzaballa all'ingresso del Santo SepolcroUna Domenica delle Palme segnata da un gravissimo incidente diplomatico e religioso quella che si è consumata oggi nel cuore della Città Santa. Polizia israeliana impedisce al cardinale Pizzaballa l’ingresso al Santo Sepolcro per la Domenica delle PalmeIl cardinale bergamasco Pierbattista Pizzaballa e padre Francesco Ielpo sono stati bloccati dalla polizia israeliana mentre si recavano al Santo... Altri aggiornamenti su Santo Sepolcro Discussioni sull' argomento ISRAELE NON FA ENTRARE PIZZABALLA E IELPO NEL SANTO SEPOLCRO PER LE PALME; In marcia per la legalità: in centinaia alla quarta Camminata antimafia della Martesana. Pizzaballa fermato dalla polizia israeliana al Santo Sepolcro, denuncia grave offesa ai fedeli nel mondoCardinale Pizzaballa fermato al Santo Sepolcro dalla polizia israeliana Il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, è stato ... assodigitale.it Polizia di Israele impedisce a Pierbattista Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro: Precedente graveLa polizia israeliana ha fermato il cardinale Pizzaballa mentre si recava, presso la Chiesa del Santo Sepolcro per celebrare la messa della Domenica delle Palme ... virgilio.it Il premier israeliano dopo lo stop al cardinale Pizzaballa: 'Lavoriamo ad un piano per garantire le celebrazioni al Santo Sepolcro nei prossimi giorni' #ANSA x.com Jonathan Peled, dopo che al cardinale è stato impedito l'accesso al Santo Sepolcro: "Gerusalemme è chiusa per tutti, motivi di sicurezza" - facebook.com facebook