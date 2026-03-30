A Gerusalemme, durante la Domenica delle Palme, si sono verificati eventi legati alla processione e alle celebrazioni religiose nel quartiere del Santo Sepolcro. La giornata si è conclusa con una serie di attività e momenti di aggregazione tra i fedeli, mentre le autorità hanno monitorato la situazione. La città ha mantenuto un clima di attenzione e partecipazione, senza particolari incidenti segnalati.

Quanto accaduto a Gerusalemme in occasione della Domenica delle Palme si è concluso in serata con il comunicato del premier israeliano, Benjamin Netanyahu: “Ho dato istruzioni alle autorità competenti affinché al Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino, sia concesso pieno e immediato accesso alla Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme. Negli ultimi giorni, l’Iran ha ripetutamente preso di mira i luoghi sacri di tutte e tre le religioni monoteiste di Gerusalemme con missili balistici. In un attacco, frammenti di missile sono caduti a pochi metri dalla Chiesa del Santo Sepolcro. Per proteggere i fedeli, Israele ha chiesto ai membri di tutte le fedi di astenersi temporaneamente dal pregare nei luoghi sacri cristiani, musulmani ed ebraici della Città Vecchia di Gerusalemme. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Pizzaballa e il Santo Sepolcro. Cronaca di una Domenica delle Palme a Gerusalemme

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