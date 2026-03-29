Gerusalemme stop al cardinale Pizzaballa | impedito l’ingresso al Santo Sepolcro per la Domenica delle Palme

A Gerusalemme, durante la Domenica delle Palme, il cardinale Pizzaballa è stato impedito di entrare nel Santo Sepolcro. Questa decisione ha causato tensioni nel centro storico, dove le celebrazioni religiose sono tradizionalmente molto sentite. La restrizione si è verificata in un momento di particolare rilevanza per i fedeli cristiani presenti nella città.

A Gerusalemme si accende la tensione nel giorno della Domenica delle Palme, uno dei momenti più significativi per la cristianità. Secondo quanto riferito dal Patriarcato Latino, al cardinale Pierbattista Pizzaballa sarebbe stato impedito l’ingresso alla Chiesa del Santo Sepolcro, dove avrebbe dovuto celebrare la Messa. Insieme a lui c’era anche padre Francesco Ielpo. L’episodio, definito senza precedenti, sarebbe avvenuto lungo il percorso verso il luogo sacro, quando i due religiosi sono stati fermati dalla polizia israeliana e costretti a tornare indietro. Secondo la ricostruzione fornita nella nota ufficiale, non si trattava di una processione né di un atto pubblico, ma di uno spostamento in forma privata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Gerusalemme, stop al cardinale Pizzaballa: impedito l’ingresso al Santo Sepolcro per la Domenica delle Palme Articoli correlati Domenica delle Palme, impedito l’ingresso al Santo Sepolcro al cardinale Pizzaballa e a padre IelpoQuesta mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa... Israele ha impedito al cardinale Pizzaballa di celebrare la Domenica delle Palme nella chiesa del Santo SepolcroPer la prima volta da secoli ai rappresentati della Chiesa è stato impedito di celebrare la Messa della Domenica delle Palme nella Chiesa del Santo... Germogli di grano di Pasqua: il Santo Sepolcro Contenuti e approfondimenti su Santo Sepolcro Temi più discussi: Pasqua in Terra Santa: Pizzaballa, cancellata Processione delle Palme, rinviata Messa Crismale. Non sarà possibile celebrare degnamente e insieme la Pasqua. 28 marzo Recita del Rosario; Il trionfo del no al referendum riempie le piazze d’Italia: Oggi inizia una nuova primavera; Il cardinale Zuppi: L’equilibrio tra poteri preziosa eredità della Costituzione. Sul Medio Oriente: La guerra non risolve nulla; L’analisi dei flussi al referendum: urne piene come alle politiche e anche a destra c’è chi dice no. Polizia israeliana impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro. Il Patriarcato: «Fatto di gravità inaudita»«Questa mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa Cattolica in Terra Santa, e al Custode di Terra Santa, mo ... unionesarda.it Gerusalemme, stop al cardinale Pizzaballa: impedito l’ingresso al Santo Sepolcro per la Domenica delle PalmeA Gerusalemme si accende la tensione nel giorno della Domenica delle Palme, uno dei momenti più significativi per la cristianità. Secondo quanto riferito dal ... thesocialpost.it #Tajani: inaccettabile vietare l’ingresso al Santo Sepolcro a #Pizzaballa #Israele x.com «Per la prima volta da secoli» è stato «impedito di celebrare la Messa della Domenica delle Palme nella Chiesa del Santo Sepolcro» al cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme e al custode di Terra Santa, padre Francesco Ielpo. Lo riferisc - facebook.com facebook