Dopo le proteste della politica italiana e l'intervento dei canali diplomatici, Israele ha autorizzato Pizzaballa e i rappresentanti delle Chiese a partecipare alle liturgie pasquali nei luoghi sacri di Gerusalemme, incluso il Santo Sepolcro. La decisione è stata comunicata ufficialmente e consente l'ingresso nelle aree religiose interessate. La mossa segue settimane di tensioni e polemiche sulla gestione delle visite alle chiese della città.

Lo si legge in un comunicato congiunto del Patriarcato di Gerusalemme dei Latini e della Custodia di Terra Santa. Si chiude così la vicenda che ieri, Domenica delle Palme, ha interessatoil cardiale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca della Città Santa, a cui è stato impedito di celebrare la messa nella chiesa delSanto Sepolcro di Gerusalemme. Pizzaballa, il Patriarcato di Gerusalemme dei Latini e la Custodia di Terra Santa: “Grazie al presidente Herzog che ha salvaguardato la libertà di culto” Il niet era stato motivato daragioni di sicurezza, ma aveva comunque scatenato levate di scudi da parte della politica italiana e la pronta attivazione dei canali diplomatici. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Pizzaballa, dopo le polemiche Israele permette l’ingresso al Santo Sepolcro

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