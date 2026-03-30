In Medio Oriente, le autorità israeliane hanno negato l’ingresso al rappresentante religioso incaricato di visitare il Santo Sepolcro. La decisione è stata comunicata poco prima dell’arrivo previsto. La presidente del consiglio italiano ha commentato l’accaduto definendolo un’offesa ai credenti. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni tra le autorità israeliane e le comunità religiose della regione.

Roma, 30 marzo 2026 – In Medio Oriente non c’è pace nemmeno per le tradizioni pasquali. Ieri mattina il cardinale Pierbattista Pizzaballa e padre Francesco Ielpo, Custode ufficiale della Chiesa del Santo Sepolcro, sono stati fermati dalla polizia israeliana mentre si avvicinavano al luogo sacro per la Messa della Domenica delle Palme. Non succedeva da secoli. Tutti i luoghi sacri della città vecchia – da quelli musulmani al Muro del pianto – sono chiusi dall’inizio della guerra. E nemmeno la Domenica delle Palme ha consentito un’eccezione. Immediato lo sdegno delle autorità italiane, con il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Israele, altolà a Pizzaballa. Negato l’ingresso al Santo Sepolcro. Meloni accusa: “Offesa ai credenti”

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