Israele la polizia impedisce al cardinale Pizzaballa l’ingresso al Santo Sepolcro | Motivi di sicurezza Protesta il governo italiano

La polizia israeliana ha bloccato l’ingresso del cardinale Pierbattista Pizzaballa nel Santo Sepolcro, citando motivi di sicurezza. La decisione ha suscitato reazioni di protesta da parte del governo italiano. L’episodio si è verificato a Gerusalemme, durante una visita del religioso in uno dei luoghi più sacri per le comunità cristiane. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla motivazione ufficiale del blocco.

La polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa Cattolica in Terra Santa, e padre Francesco Ielpo, Custode ufficiale della Chiesa del Santo Sepolcro e Custode di Terra Santa, di entrare nel noto sito simbolo della cristianità. I due si stavano dirigendoo verso la chiesa per celebrare la messa della Domenica delle Palme, che apre la Settimana Santa di Pasqua. «Hanno agito con piena responsabilità». «I capi delle Chiese – spiega la nota del Patriarcato di Gerusalemme – hanno agito con piena responsabilità e, sin dall’inizio della guerra, hanno ottemperato a tutte le... 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Pizzaballa, la polizia israeliana impedisce l'ingresso al Santo Sepolcro a Gerusalemme: «Motivi di sicurezza». Lui: momento complicato«Questa mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa... Pizzaballa, la polizia israeliana impedisce l'ingresso al Santo Sepolcro a Gerusalemme: «Motivi di sicurezza». Herzog: spiacevole incidente«Questa mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa... Aggiornamenti e notizie su Santo Sepolcro Temi più discussi: La polizia di Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro. Lo sdegno dell'Italia; Viaggi, le guerre guidano le scelte. Le mete di Pasqua? Capo Verde e Fuerteventura; Israele impedisce a cardinale Pizzaballa accesso a Santo Sepolcro per messa domenica delle Palme. Meloni: Un'offesa, Tajani convoca l'ambasciatore; Iran, un mese di guerra: Il Pentagono si prepara a operazioni di terra. In campo gli Houthi, militari Usa feriti. La polizia di Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo SepolcroLo rende noto il Patriarcato, 'fermati mentre si recavano privatamente' . Meloni: 'Offesa ai credenti'. Tajani convoca l'ambasciatore (ANSA) ... ansa.it Gerusalemme: la polizia di Israele impedisce l'ingresso al Santo Sepolcro al cardinale PizzaballaQuesta mattina la polizia di Israele ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, e al Custode di Terra Santa, padre Francesco Ielpo, di accedere alla Chiesa del Santo ... notizie.it Dopo che la polizia israeliana ha impedito l’ingresso al Santo Sepolcro al cardinale Pierbattista Pizzaballa e a padre Francesco Ielpo, non si sono fatte attendere le reazioni di condanna da parte della politica italiana e delle istituzioni https://shorturl.at/E4b - facebook.com facebook Il caso Pizzaballa al Santo Sepolcro. La risposta compatta del governo italiano. Silvia Bosco x.com