A Senigallia, durante il secondo Pizza al Formaggio Contest organizzato dal panificio Pandefrà, è stata premiata Elena Torcianti come vincitrice. La competizione ha visto partecipanti sfidarsi nella preparazione di pizze al formaggio, con la giuria che ha selezionato la vincitrice tra le proposte presentate.

Anna Mori e Sonia Turchi si sono invece classificate rispettivamente al secondo e al terzo posto. Un riconoscimento speciale è stato invece assegnato a Sergio Ponzelli SENIGALLIA – È Elena Torcianti a essersi aggiudicata il secondo Pizza al Formaggio Contest, evento organizzato dal noto panificio di Senigallia Pandefrà. Completano il podio Anna Mori e Sonia Turchi. Torcianti si è imposta tra più di cinquanta partecipanti giunti da tutte le Marche per la «coerenza con il modello tradizionale e l’equilibrio gustativo della sua preparazione». Questo secondo la giuria. Il premio speciale è stato invece assegnato a Sergio Ponzelli per aver proposto una pizza al formaggio «dal profilo saporito, genuino e armonico, capace di evocare pienamente lo spirito della tradizione». 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Pizza al formaggio contest, Pandefrà e la giuria premiano Elena Torcianti

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