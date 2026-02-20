San Marino Song Contest 2026 | nella giuria potrebbero esserci Morgan Mara Venier e Red Ronnie

Secondo alcune indiscrezioni, Morgan, Mara Venier e Red Ronnie potrebbero far parte della giuria del San Marino Song Contest 2026. La competizione, che seleziona l’artista che rappresenterà San Marino all’Eurovision, si avvicina e gli organizzatori stanno definendo i nomi dei giudici. Tra le proposte ci sono personalità del mondo della musica, dello spettacolo e della televisione, pronte a valutare le canzoni in gara. La scelta dei giudici rimane ancora non ufficiale e si attende un annuncio ufficiale nei prossimi giorni.

Stando ad alcune voci, gli organizzatori del San Marino Song Contest, la competizione che eleggerà l'artista rappresentante della Repubblica di San Marino all' Eurovision Song Contest, avrebbero scelto la giuria. A valutare i cantanti in gara, secondo diverse indiscrezioni, confermate solo parzialmente, potrebbero essere Mara Venier, Morgan e Red Ronnie. L'8 settembre 2025 l'emittente San Marino RTV (SMRTV) aveva confermato la partecipazione del Paese all'ESC 2026, annunciando inoltre l'organizzazione, in collaborazione con la Media Evolution, della quinta edizione del San Marino Song Contest, confermando l'utilizzo del festival fino al 2028 Le semifinali si svolgeranno in due serate, il 4 e 5 marzo 2026, e vedranno competere venti partecipanti ciascuna per i cinque posti della finale.