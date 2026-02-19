san marino song contest svelata la giuria della nuova edizione

Il San Marino Song Contest torna con una giuria rinnovata, dopo che la precedente edizione ha riscosso successo tra gli appassionati di musica. La causa di questa novità è la volontà di portare freschezza e nuove prospettive alla competizione. La giuria comprende artisti, produttori e critici musicali, scelti per valutare le esibizioni dei partecipanti. Tra i nomi annunciati ci sono alcune figure note nel panorama musicale italiano. La prima puntata della manifestazione si terrà il prossimo mese, attirando l’attenzione di molti fan.

In queste ore è stata rivelata la giuria ufficiale di San Marino Song Contest 2026. La finale della nuova edizione della kermesse musicale si terrà il 6 marzo. Sta per partire la nuova edizione di San Marino Song Contest e anche quest’anno ne vedremo di belle. La finale della kermesse musicale, che vedrà la conduzione straordinaria di Simona Ventura, è prevista per venerdì 6 marzo e al termine della serata scopriremo chi rappresenterà il paese all’Eurovision Song Contest 2026. La serata andrà in onda in diretta sul canale 550 di San Marino RTV e sarà trasmessa in diretta anche in streaming sulla piattaforma Rai Play. 🔗 Leggi su Novella2000.it

