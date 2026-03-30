Pittelli | bronzo e record regionale nei 100 rana ai Criteria 2026

Nella prima giornata della sezione maschile ai Criteria 2026, Gianluca Pittelli, atleta del Kairos Nuoto Lamezia, ha conquistato il bronzo e stabilito un nuovo record regionale nei 100 rana. La competizione si è svolta con numerosi atleti in gara e ha visto il nuotatore ottenere un risultato di rilievo. La prestazione si inserisce tra le più significative di questa prima fase della manifestazione.

La prima giornata della sezione maschile ai Criteria 2026 si apre con una prestazione di eccellenza da parte di Gianluca Pittelli, atleta del Kairos Nuoto Lamezia. Nella piscina di Riccione, il giovane classe 2008 ha conquistato il bronzo nei 100 rana, segnando un tempo di 1.00.18. Questo risultato non è solo un podio, ma rappresenta anche la conquista simultanea del record regionale per le categorie Juniores, Cadetti e Seniores. La vittoria arriva dalla formazione che allena nella struttura comunale Salvatore Giudice di Lamezia Terme, confermando la solidità del lavoro svolto. Oltre il Bronzo: Un Record che Cambia la Mappa Regionale. Il tempo di 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pittelli: bronzo e record regionale nei 100 rana ai Criteria 2026 Articoli correlati Leggi anche: Nuoto, Criteria 2026: Alessandra Mao sciorina eclettismo, tempi record tra stile libero e rana Nuoto, Criteria 2026: record di categoria per Mao, Procaccini e Mancini nel terzo giorno di gareBuonasera agli appassionati di nuoto, specialmente a coloro che amano osservare i nuovi talenti farsi strada nel panorama azzurro.