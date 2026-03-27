Nuoto Criteria 2026 | record di categoria per Mao Procaccini e Mancini nel terzo giorno di gare

Nel terzo giorno di gare ai Criteria 2026 di nuoto, sono stati stabiliti nuovi record di categoria da parte di tre atleti. Mao, Procaccini e Mancini hanno migliorato le proprie prestazioni nelle rispettive discipline, contribuendo a un aumento delle prestazioni complessive della giornata. Le gare si sono svolte senza incidenti e hanno attirato l'attenzione di pubblico e tecnici presenti in vasca.

Buonasera agli appassionati di nuoto, specialmente a coloro che amano osservare i nuovi talenti farsi strada nel panorama azzurro. Il palcoscenico che ospita infatti gli azzurrini più veloci in questo momento è Riccione, dove a partire da ieri g iovedì 26 Marzo fino a giovedì 2 Aprile, si svolgono i Criteria Giovanili di Nuoto 2026. Il programma della manifestazione vedrà sfidarsi gli atleti delle categorie Ragazzi, Juniores e Cadetti. Le prime ad entrare in acqua sono state le categorie femminili, mentre da lunedì 30 toccherà alle categorie maschili. Le gare saranno visibili sui canali della Federazione Italiana Nuoto, mentre i risultati completi li trovate qui. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Criteria 2026: record di categoria per Mao, Procaccini e Mancini nel terzo giorno di gare Articoli correlati Vanessa Nuoto Smile, 8 giovani promesse qualificate per i “Criteria Nazionali” di RiccioneContinuano a ottenere grandi risultati gli atleti della squadra agonistica della Vanessa Nuoto Smile di Benevento. Criteria Giovanili Primaverili Lifesaving: conclusi allo Stadio del Nuoto i campionati con oltre 2.500 atletiProsegue il fitto calendario dei grandi eventi natatori organizzati da Fin, Federazione Italiana Nuoto, in collaborazione con Polisportiva Riccione e... Aggiornamenti e notizie su Nuoto Criteria 2026 record di categoria... Temi più discussi: Criteria Nazionali 2026: Record Iscritti-Le Regioni Più Rappresentate E Le Squadre Più Numerose; Criteria BPER. Bene Andreatti e Melillo. Sorprende Mao; Criteria Nazionali Giovanili BPER. Avvertenze e Timing settore maschile.; Nuoto Criteria, oro e record per Giorgia Rinaldi nei 200 farfalla. Criteria BPER. Mancini da record. Ok Pelusi, Morini e ArcudiSessione mattutina della seconda giornata dei Criteria BPER allo Stadio del Nuoto di Riccione, in vasca da 25 metri. Spettacolo no stop in acqua ed entusiasmo sui gremiti spalti della piscina di via M ... federnuoto.it Criteria 2026: Giulia Ragozzino della Kairos Nuoto Lamezia conquista il titolo di Campionessa d’Italia fotoNei 200 farfalla e con il record regionale Ragazze-Juniores-Cadetti-Seniores, fermando il crono a 2.18.41 trova il titolo di campionessa d’Italia. lameziainforma.it Ancora Italia a Soma Bay. Dopo il terzo posto di Domenico Acerenza arriva l'ottimo risultato di Ginevra Taddeucci. L'Azzurra all'esordio in questa nuova stagione di Coppa del Mondo di nuoto di fondo nelle acque libere egiziane conquista la seconda posizion - facebook.com facebook DUE PODI IN TRE ORE Prima Domenico Acerenza, poi Taddeucciiiiiiii! Anche Ginevra apre la sua Coppa del Mondo di nuoto di fondo al meglio: in Egitto è seconda nella prima 10 km femminile stagionale! Il testa a testa fino all’ultimo giro con Moesha Jo x.com