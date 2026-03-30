La Pistoiese ha iniziato la partita sotto di un gol, ma nel secondo tempo ha segnato tre reti, riuscendo a vincere 3-1 contro il Sant’Angelo. Con questa vittoria, la squadra ha scalato la classifica, passando dall'ultimo posto a quello di vertice. La partita si è svolta sul campo della squadra avversaria, con la Pistoiese che ha ribaltato il risultato dopo il primo tempo.

La Pistoiese ha trasformato una sconfitta iniziale in una vittoria decisiva sul campo del Sant’Angelo, ribaltando il risultato con un secondo tempo dominato da tre reti. Questa impresa permette alla squadra pistoiese di salire al vertice della classifica, condividendo la prima posizione con Lentigione e Desenzano. L’incontro si è svolto allo stadio Carlo Chiesa di Sant’Angelo Lodigiano, dove gli ospiti hanno mostrato grande resilienza dopo essere stati superati nel primo tempo. I gol sono stati segnati da Grandinetti per i padroni di casa, mentre Rossi, Gennari e Russo hanno firmato il successo degli arancioni. Con questa vittoria, la Pistoiese si posiziona nella lotta per la vetta, attendendo ancora l’esito del recupero tra Desenzano e Tropical Coriano previsto per mercoledì 8 aprile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pistoiese: da 0-1 a 3-1, il blitz che porta al vertice

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