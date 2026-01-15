Blitz della Guardia di Finanza al Garante della Privacy indagato il vertice dell’Autorità
La Guardia di Finanza ha effettuato una perquisizione presso la sede del Garante della Privacy, nell’ambito di un’indagine della Procura di Roma. Il presidente dell’Autorità, Pasquale Stanzione, e altri membri sono attualmente sotto indagine. La vicenda riguarda questioni ancora in fase di approfondimento, con l’obiettivo di chiarire eventuali aspetti rilevanti per la tutela dei dati personali e l’operato dell’Autorità.
Sono in corso perquisizioni da parte della Guardia di Finanza alla sede del Garante della Privacy nell'ambito di una indagine della Procura di Roma che vede indagato il presidente dell'Autorità, Pasquale Stanzione e gli altri membri dell'autorità. Peculato e corruzione i reati ipotizzati. Il fascicolo è coordinato dall'aggiunto Giuseppe De Falco. Gli altri indagati oltre Stanzione sono Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza. Tutti componenti del collegio del Garante. Nel corso dell'attività della Gdf sono stati acquisiti cellulari e computer. L'indagine nasce dopo servizi di Report relativi alla spese e ad alcune procedure di sanzioni risultate opache.
