Il Parlamento peruviano si frammenta dopo la scelta della maggioranza di eleggere Balcazar alla presidenza, mentre la sinistra si oppone con fermezza. La decisione è arrivata in un clima di tensione e discussioni accese, con alcuni deputati che hanno abbandonato l’aula. La divisione tra le fazioni si fa sempre più evidente, creando un vuoto di consenso. I deputati di sinistra hanno deciso di mantenere il loro rifiuto, rafforzando lo scontro interno al Congresso. La prossima settimana si preannuncia ancora più complicata.

Il panorama politico del Perù ha subito una scossa improvvisa e profonda nelle prime ore di oggi, 19 febbraio 2026. In un clima di estrema tensione e incertezza istituzionale, il Parlamento di Lima ha decretato una svolta che pochi osservatori ritenevano possibile fino a poche ore prima della votazione. La nazione andina, già provata da una lunga serie di avvicendamenti traumatici al vertice del potere, si trova ora di fronte a una nuova fase di transizione guidata da una figura che rappresenta un chiaro segnale di resistenza delle forze di sinistra all’interno dell’emiciclo. Il nuovo assetto istituzionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Perù, Parlamento spaccato ma la sinistra fa muro e porta Balcazar al vertice

Il Perù nomina a sorpresa José Maria Balcazar come nuovo presidenteIl Congresso peruviano ha deciso di nominare improvvisamente José Maria Balcazar come nuovo presidente ad interim, dopo aver rimosso il precedente leader di destra José Jeri.

Leggi anche: La sinistra fa muro sulla legge elettorale

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.