Vannacci lascia la Lega e annuncia la nascita di un nuovo movimento chiamato Futuro Nazionale. In una dichiarazione, il generale spiega di voler andare avanti da solo, senza compromessi o inciuci, e di essere pronto a continuare a lottare per l’Italia lontano dai giochi politici tradizionali.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Amo la mia Patria e voglio continuare a combattere per lei lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci”. È durato meno di due anni il matrimonio tra il generale Vannacci e la Lega. Eletto eurodeputato il 9 giugno 2024 con 500mila preferenze, l’autore del Mondo al contrario ha annunciato il divorzio da Salvini. A Strasburgo andrà per ora nel gruppo misto, visto che i Patrioti hanno preso le distanze. ‘Vado avanti da solo. Da oggi Futuro Nazionale è una realtà’, ha aggiunto a proposito del movimento di cui ha depositato il simbolo il 24 gennaio. Deluso Salvini: “La Lega lo aveva accolto quando aveva tutti contro ed era rimasto da solo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vannacci dice addio alle Lega e fonda Futuro Nazionale: “Vado avanti da solo”

Roberto Vannacci lascia ufficialmente la Lega e si stacca anche dall’Europarlamento.

Roberto Vannacci rompe con la Lega e annuncia di andare avanti da solo.

