Enrico Nigiotti, cantante livornese, affronta il palco di Sanremo e parla del suo percorso musicale, sottolineando che non si considera un artista di nicchia ma nemmeno esploso. Durante un'intervista, ha commentato la partecipazione al festival, affermando che non si può improvvisare un debutto a Sanremo. Attualmente, il suo album Maledetti Innamorati è al centro dell’attenzione, insieme al tour estivo che si sta preparando.

Livorno, 13 marzo 2026 – Livorno sul palco di Sanremo ha un nome e un cognome: Enrico Nigiotti. Non solo Festival, ora è il momento d’oro per il suo disco (Maledetti Innamorati) e per il tour estivo. E poi il suo primo palazzetto dello sport proprio nella sua città. "Che dire? Sono felice. Sto vivendo un futuro che non mi sarei aspettato fino a un po’ di anni fa”, racconta Enrico Nigiotti in un’intervista all’Ansa. La sua non è la storia di un successo travolgente, ma quella di un artista che ha costruito la sua carriera un pezzo alla volta, arrivando a ottenere una sua riconoscibilità da cantautore nel variegato universo musicale. Italian singer Enrico Nigiotti performs on stage at the Ariston theatre during the 76th edition of the Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 25 February 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nigiotti si racconta: “Non sono esploso, ma non sono neanche di nicchia. Sanremo? Non ti puoi improvvisare”

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