Avere una persona che ti dice ‘io ti posso rovinare’ e si prende il potere dei tuoi errori non si augura a nessuno | Raoul Bova sui messaggi a Martina Ceretti

Raoul Bova ha commentato l'importanza di affrontare con rispetto i messaggi online, sottolineando come le parole di minaccia possano avere conseguenze profonde. Durante un'intervista a “Domenica In”, l’attore ha scherzato sulla Befana, auspicando dolci di pace e consapevolezza nelle relazioni. La sua riflessione invita a una maggiore attenzione e responsabilità nel dialogo, anche in contesti informali e pubblici.

“Dalla Befana mi aspetto carbone dolce, simbolicamente ci sta. Qualcosa di sbagliato l’abbiamo fatta, ma spero che nella calza ci siano tanti dolci di pace”, ha scherzato Raoul Bova a “Domenica In”, presente in studio ieri domenica 4 gennaio per promuovere la nuova stagione di “Don Matteo” in arrivo su Rai1 giovedì 8 gennaio. Nel corso della chiacchierata non sono mancati riferimenti alle polemiche che hanno travolto Bova nei mesi scorsi, dalle rivelazioni di Fabrizio Corona sulla presunta storia tra l’attore e la modella Martina Ceretti alla divulgazione di audio e messaggi privati, tra querele e presunti ricatti, oltre a segnare la fine della relazione con la collega Rocio Munoz Morales. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

«Avere una persona che ti dice "io ti posso rovinare" e si prende il potere dei tuoi errori, non si augura a nessuno», ha confidato Raoul Bova ospite di Mara Venier, quando la conduttrice gli ha domandato come stesse in questo periodo, dopo le notizie sulla fin - facebook.com facebook