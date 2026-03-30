Pio e Amedeo Carlo Cottarelli e Remuzzi | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia sono previsti diversi eventi: i comici Pio e Amedeo si esibiranno alla ChorusLife Arena, mentre Carlo Cottarelli terrà un incontro a Costa Volpino. A Clusone si terrà la presentazione del libro “In punta di piedi” del professor Giuseppe Remuzzi. Inoltre, si svolgeranno attività al cinema, giochi in scatola a Grassobbio e altre iniziative.

Pio e Amedeo alla ChorusLife Arena, l’incontro con Carlo Cottarelli a Costa Volpino, la presentazione del libro “In punta di piedi” del professor Giuseppe Remuzzi a Clusone, cinema, i giochi in scatola a Grassobbio e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 30 marzo. Ecco gli appuntamenti BERGAMO Oggi alle 16.45 alla Biblioteca Caversazzi di Bergamo si terrà un nuovo incontro di “Ci incontriamo in un libro”. Letture e narrazioni per bambine e bambini dai 3 agli 8 anni. La partecipazione è libera e gratuita. Attività condotte dal personale delle biblioteche e di “Eda Servizi” in collaborazione con il “Circolo dei Narratori” di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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