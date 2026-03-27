Pio e Amedeo Gli Autogol e la taragna | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

A Bergamo e provincia, questa sera, si svolgono diversi eventi tra cui la Festa del cioccolato in Piazza Cittadella a Città Alta e la Festa delle mammole, una sagra locale. Inoltre, sono previsti spettacoli con Pio e Amedeo, Gli Autogol e la degustazione di piatti a base di taragna, piatto tipico della zona. La serata offre varie occasioni di intrattenimento e gastronomia per i partecipanti.

La Festa del cioccolato in Piazza Cittadella a Bergamo (Città Alta), la Festa delle mammole – sagra del carciofo al Piazzale degli Alpini, Pio e Amedeo alla ChorusLife Arena, il Festival della taragna a Ghisalba, la Festa di primavera – Sagra contadina a Spirano, il cineforum a Costa Volpino, l’omaggio a Mozart a Martinengo, Gli Autogol al Cineteatro Gavazzeni di Seriate e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 27 marzo. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Da venerdì 27 a domenica 29 marzo in Piazza Cittadella, a Bergamo (Città Alta) torna la “Festa del cioccolato”. Tre giorni dedicati al gusto e all’artigianalità, con degustazioni e i migliori maestri cioccolatieri da tutta Italia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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