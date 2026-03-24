Pio e Amedeo Raul Cremona e cinema | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Raul Cremona al Teatro Donizetti, Pio e Amedeo alla ChorusLife Arena, la proiezione del film “Il deserto dei Tartari” al Cinema Conca Verde, letture e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 24 marzo. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 27 marzo alla Sala Mimmo Boninelli – Biblioteca Tiraboschi, a Bergamo, sarà allestita la mostra “Ferita, ma resiliente: l’Ucraina in foto”. Storie di un paese ferito ma resiliente: l’Ucraina raccontata attraverso le immagini dei concorsi fotografici Wiki Loves Monuments e Wiki Loves Earth. Un percorso visivo tra patrimonio monumentale e paesaggi naturali, che restituisce la bellezza, la forza e la dignità di un popolo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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