Finita la tregua è il solito De Luca contro tutti Il Pd non vuole dargli il simbolo per le Comunali a Salerno
Dopo la tregua, De Luca torna all'attacco, accusando il Pd di non voler concedere il simbolo per le Comunali a Salerno. La sua strategia, come di consueto, mira a rafforzare la sua posizione politica, coinvolgendo la città in una serie di schermaglie che riflettono le tensioni interne al centrosinistra. La situazione rimane complessa e monitorata, mentre si delineano gli scenari per le prossime elezioni comunali.
De Luca ha iniziato a fare ciò che gli riesce meglio: bombardare tutto e tutti dalla sua roccaforte di Salerno. A partire dal Pd. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Salerno, il sindaco lascia. De Luca già in campo: «La ricreazione è finita»
Leggi anche: Vincenzo De Luca parla già da sindaco di Salerno: “Reparti speciali contro i maranza, la ricreazione è finita”
Tregua finita, in Liguria tornano i cantieri sulla rete autostradale x.com
Finita la tregua, da lunedì riprendono i cantieri autostradali in tutta la Liguria - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.