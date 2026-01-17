Finita la tregua è il solito De Luca contro tutti Il Pd non vuole dargli il simbolo per le Comunali a Salerno

Da fanpage.it 17 gen 2026

Dopo la tregua, De Luca torna all'attacco, accusando il Pd di non voler concedere il simbolo per le Comunali a Salerno. La sua strategia, come di consueto, mira a rafforzare la sua posizione politica, coinvolgendo la città in una serie di schermaglie che riflettono le tensioni interne al centrosinistra. La situazione rimane complessa e monitorata, mentre si delineano gli scenari per le prossime elezioni comunali.

De Luca ha iniziato a fare ciò che gli riesce meglio: bombardare tutto e tutti dalla sua roccaforte di Salerno. A partire dal Pd. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

