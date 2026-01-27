Pierina Paganelli in aula le chat di Manuela con Louis | Voleva un figlio e una famiglia con lui

In questa analisi giudiziaria, si approfondiscono le conversazioni tra Manuela Bianchi e Louis Dassilva, poco prima del tragico evento che ha coinvolto Pierina Paganelli. Le chat rivelano desideri e intenzioni legate alla volontà di formare una famiglia, elementi che la Corte d'Assise sta valutando nel contesto del procedimento in corso.

Sono state analizzate davanti alla Corte d'Assise le chat intercorse poco prima del delitto di Pierina Paganelli tra Manuela Bianchi e l'ex amante, Louis Dassilva. La donna sognava un futuro con il vicino di casa dopo la separazione dal marito, Giuliano Saponi. Al centro dell'udienza anche le immagini della Cam3. Pierina Paganelli, il figlio Giuliano in aula: "Per lei Manuela era una figlia, poi le cose sono cambiate" Pierina Paganelli, le amiche di Manuela ricostruiscono la relazione con Dassilva: "Da 2 anni è una donna distrutta" Le amiche di Manuela Bianchi sono state chiamate in tribunale per ricostruire la relazione extraconiugale tra Manuela e Louis Dassilva, imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli. Delitto Pierina Paganelli, oggi in aula i consulenti sui passaggi davanti alla Cam3. Caso Pierina, in aula ricostruita la relazione tra imputato e nuora. Omicidio Paganelli, in aula ricostruita la relazione tra la nuora e l'imputato Dassilva. Omicidio Pierina, l'amica di Manuela in aula: Non pensava che l'incidente del marito fosse un caso. Rimini, omicidio Pierina Paganelli: la difesa attacca il movente passionale e ridimensiona il coinvolgimento dell'imputato.

