Artemis II verso la Luna | lancio previsto ad aprile

La NASA ha comunicato che la missione Artemis II, destinata a raggiungere la Luna, partirà ad aprile. Dopo alcuni rinvii causati da problemi tecnici, il lancio è stato pianificato per l’inizio del mese. La piattaforma di lancio è pronta e tutte le procedure sono in fase finale di preparazione. La missione rappresenta un passo importante nel programma spaziale americano.

La NASA ha annunciato che la missione spaziale Artemis II prenderà il via all'inizio di aprile, dopo alcuni rinvii dovuti a problemi tecnici. Originariamente il lancio era previsto per marzo, ma era stato posticipato a causa di un malfunzionamento nel flusso di elio, essenziale per pulire i motori e mantenere la corretta pressione nei serbatoi dello Space Launch System (SLS), il razzo più potente mai costruito. L'agenzia spaziale americana ha comunicato che il problema è stato risolto. Artemis II rappresenta il ritorno di un equipaggio umano in orbita lunare dopo oltre mezzo secolo. La missione coinvolgerà quattro astronauti che orbiteranno intorno alla Luna per dieci giorni, con l'obiettivo di testare le condizioni e le procedure necessarie per un futuro allunaggio previsto in missioni successive.