Scoperta innovativa a Napoli | nuova terapia per migliorare il colesterolo Eccellenza italiana!

A Napoli, un team di ricercatori ha sviluppato una nuova terapia genica mirata a migliorare i livelli di colesterolo nel sangue. La scoperta riguarda un metodo che utilizza strumenti di editing genetico per intervenire direttamente sui geni coinvolti nel metabolismo dei lipidi. La ricerca si inserisce in un progetto di innovazione nel campo della medicina genetica, con l’obiettivo di offrire soluzioni più efficaci per i pazienti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Da Napoli giunge una speranza per le persone affette da ipercolesterolemia familiare grazie ai ricercatori del CEINGE. Quest’importante terapia genica mira a ridurre il colesterolo LDL, noto come “colesterolo cattivo”, con l’obiettivo di prevenire malattie cardiovascolari gravi come infarti e ictus. L’ipercolesterolemia familiare è una malattia genetica che causa elevate concentrazioni di colesterolo LDL nel sangue. Questa condizione rappresenta un significante fattore di rischio per malattie cardiovascolari, in quanto il colesterolo elevato può portare all’aterosclerosi, un processo che danneggia le arterie e aumenta la probabilità di gravi eventi clinici. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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