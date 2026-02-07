Maestre bimbi e genitori della scuola dell' infanzia raccolgono cibo per i concittadini bisognosi

Maestre, bambini e genitori della scuola dell'infanzia “Carlo Carcano” a Mandello del Lario si sono messi insieme per una bella iniziativa. Hanno raccolto cibo da donare ai loro concittadini in difficoltà. La scuola si è mostrata ancora una volta vicina alla comunità, dimostrando solidarietà e voglia di aiutare chi ha bisogno.

L'apprezzata iniziativa della "Carcano" (insieme alla San Vincenzo e ai servizi sociali del Comune) a favore delle famiglie in difficoltà di Mandello, Lierna e Abbadia Un plauso al corpo insegnante della scuola per l'infanzia “Carlo Carcano” a Mandello del Lario in frazione Molina. Un meritato apprezzamento a chi ogni anno trasmette ai giovanissimi alunni il messaggio di solidarietà e di concreta vicinanza alle famiglie bisognose residenti nei comuni di Abbadia Lariana, Lierna e Mandello stessa, seguite mensilmente dai volontari della Conferenza San Vincenzo De Paoli. Con la distribuzione e recapito domiciliare del pacco contenenti generi alimentari di prima necessità, queste famiglie ricevono un importante aiuto per la vita quotidiana resa difficile dalle molteplici spese da affrontare, da quelle per il cibo alle bollette.🔗 Leggi su Leccotoday.it

