In occasione del sedicesimo Congresso di Dermatologia pediatrica, svoltosi sabato 28 marzo in un hotel di Portonovo, si è discusso dell’attenzione rivolta ai bambini con problemi di pelle. Durante l’evento, il presidente del Consiglio comunale ha rivolto un saluto ai partecipanti, sottolineando come ogni bambino rappresenti una storia e una speranza. La conferenza ha riunito specialisti e professionisti del settore per approfondire le tematiche legate alla dermatologia pediatrica.

Nel suo intervento Pizzi ha evidenziato come, in un’epoca in cui la medicina è chiamata a ricomporre l’unità tra scienza e umanità, il concetto di cura assuma un significato ancora più profondo: «La cura – ha spiegato - è una forma alta di conoscenza perché implica ascolto, attenzione e responsabilità verso l’altro. In questa prospettiva, risuona ancora oggi l’insegnamento di Ippocrate: “Dove c’è amore per l’uomo, vi è anche amore per l’arte medica”». Ancora, il presidente ha richiamato anche il percorso di Ancona verso Capitale italiana della Cultura 2028, sottolineando come questo obiettivo non riguardi soltanto il patrimonio storico e artistico, ma anche una visione più ampia e contemporanea di cultura. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - "Piccoli pazienti grande cura" in Dermatologia pediatrica. Simone Pizzi: «Ognuno è una storia e una speranza»

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