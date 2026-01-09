Simone Pizzi incassa la fiducia di maggioranza e opposizione e resta presidente del Consiglio comunale | Una sola parola | grazie

Simone Pizzi è stato confermato presidente del Consiglio comunale di Ancona con il sostegno della maggioranza e dell’opposizione. La decisione, presa all’unanimità o quasi, testimonia un clima di convergenza tra i rappresentanti del territorio. Pizzi ha ringraziato per la fiducia, sottolineando l’importanza di un’azione condivisa per il bene della comunità. La conferma rafforza la continuità amministrativa in un momento di stabile collaborazione politica.

