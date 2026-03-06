‘Talent Playground’ non è uno slogan | l’assessora Scaramagli replica alle critiche del Pd

L’assessora Chiara Scaramagli ha risposto alle dichiarazioni di Francesco Negrini, rappresentante di Missione giovani del Pd, riguardo al progetto ‘Talent Playground’. Le sue affermazioni sono state pubblicate da FerraraToday il 27 febbraio, mentre il dibattito sulla questione continua a suscitare discussioni tra le parti coinvolte.

Prosegue il dibattito sul progetto ‘Talent Playground’. L’assessora Chiara Scaramagli risponde alle dichiarazioni di Francesco Negrini, Missione giovani Pd, pubblicate da FerraraToday lo scorso 27 febbraio. “Il ‘Talent Playground’ non è uno slogan né un semplice opuscolo - prosegue Scaramagli -, ma un progetto concreto che nasce per offrire ai giovani opportunità reali: orientamento, connessioni con il mondo della formazione, dell’impresa e della ricerca, per trattenere i giovani sul nostro territorio. È un percorso sostenuto anche dalla Regione Emilia-Romagna e inserito in una strategia più ampia di valorizzazione dei talenti e delle competenze”. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

