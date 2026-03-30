Un minorenne italiano è stato arrestato a Perugia in un'operazione delle forze dell'ordine che ha scongiurato un attentato in una scuola. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'individuo avrebbe condiviso contenuti estremisti online e pianificato un attacco. Le autorità hanno intercettato e fermato il ragazzo prima che portasse a termine qualsiasi azione. La vicenda ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare.

Perugia - Dalle chat estremiste alla progettazione di attentati, l’indagine dei carabinieri rivela una rete giovanile radicalizzata e collegamenti con ambienti neonazisti internazionali Un’operazione coordinata dai carabinieri del Ros ha portato all’arresto di un 17enne originario di Pescara, domiciliato in Umbria, ritenuto coinvolto in un progetto di attentato in ambito scolastico. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura per i Minorenni dell’Aquila, nell’ambito di un’indagine su fenomeni di radicalizzazione giovanile e diffusione di contenuti estremisti. Il giovane è accusato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di odio razziale, etnico e religioso, oltre che di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Piano strage a scuola sventato: arresto shock per un minorenne italiano

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