Un piano per una strage in una scuola è stato scoperto durante un’indagine condotta dai carabinieri. Le indagini hanno portato alla luce conversazioni attraverso chat online e l’esistenza di manuali che spiegano come costruire armi e ordigni esplosivi. Le forze dell’ordine hanno sequestrato materiale e arrestato le persone coinvolte, che ora sono sotto procedimento giudiziario.

Pescara - Dalle chat estremiste ai manuali per costruire armi e ordigni, l’indagine dei carabinieri svela una rete giovanile radicalizzata tra diverse regioni italiane Un’operazione dei carabinieri del Ros ha portato all’arresto di un 17enne di Pescara, residente in Umbria, accusato di aver pianificato una strage in ambito scolastico. Il giovane è indagato per propaganda e istigazione a delinquere con finalità di odio razziale, etnico e religioso, oltre che per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura dei minori dell’Aquila, il ragazzo stava raccogliendo informazioni dettagliate per la fabbricazione di armi da fuoco e ordigni, inclusi composti chimici pericolosi. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Orrore sventato: piano per strage a scuola scoperto tra chat e armi

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