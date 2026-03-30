Pianificava una strage a scuola 17enne arrestato a Perugia | cosa sappiamo

Un ragazzo di 17 anni, residente in provincia di Perugia e originario di Pescara, è stato arrestato dalle forze dell'ordine. La polizia ha fermato il ragazzo in seguito a un’indagine che ha rvelato la sua pianificazione di un'attacco in una scuola della zona. Al momento, sono in corso verifiche su eventuali materiali trovati e sui messaggi che il giovane avrebbe condiviso.

Un ragazzo di 17 anni, originario di Pescara e domiciliato in provincia di Perugia, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo: secondo le indagini a suo carico stava progettando una strage in una scuola, ispirata a quella del 20 aprile 1999 alla Columbine High School. Cosa sappiamo. L’Aquila: #Carabinieri #ROS arrestano minorenne trovato in possesso di manuali per fabbricazione di congegni bellici e armi, indicazioni su sostanze chimiche e batteriologiche pericolose, vademecum per sabotaggio di servizi pubblici essenziali. https:t.coaEUPBHpGxn pic.twitter.comTx3Q9uR6iW — Arma dei Carabinieri (@Carabinieri) March 30, 2026 Stava lavorando alla fabbricazione di armi e ordigni chimici. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Pianificava una strage a scuola, 17enne arrestato a Perugia: cosa sappiamo Articoli correlati Perugia, arrestato 17enne per terrorismo: pianificava una strage a scuolaUn 17enne pescarese, domiciliato nella provincia di Perugia, è stato posto in custodia cautelare con successivo trasferimento presso un Istituto... Leggi anche: Perugia sotto shock: 17enne pianificava una strage a scuola, fermato dai Carabinieri Tutti gli aggiornamenti su Pianificava una strage a scuola 17enne... Temi più discussi: Pianificava una strage a scuola, arrestato 17enne pescarese: a casa manuali per costruire armi; Pianificava una strage a scuola: arrestato 17enne in provincia di Perugia; Studia per fabbricare la 'madre di Satana' e pianifica una strage a scuola: 17enne arrestato per terrorismo; Pianificava strage a scuola: 17enne arrestato a Umbertide. Era vicino a galassia neonazista -. Pianificava strage a scuola: 17enne arrestato a Umbertide. Era vicino a galassia neonazistadi Chiara Fabrizi Un 17enne di Umbertide (Perugia) è stato arrestato con l’accusa di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltreché per dete ... umbria24.it Perugia sotto shock: 17enne pianificava una strage a scuola, fermato dai CarabinieriUn’ombra inquietante si è abbattuta sulla provincia di Perugia. Un diciassettenne originario di Pescara, residente nel territorio umbro, è stato posto in ... laprimapagina.it Nel nostro secondo caffè oggi parliamo di memoria, di cultura della comunicazione del rischio, e dei giorni immediatamente precedenti al sisma del 2009. Ultim'ora: studente pescarese arrestato, pianificava una strage nella sua scuola - facebook.com facebook Sgominato dai carabinieri un gruppo di estrema destra che pianificava pestaggi a sfondo razziale contro immigrati e rom e attacchi al centro di accoglienza locale (Cas) di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. #ANSA x.com