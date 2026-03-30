Un ragazzo di 17 anni, residente nella provincia di Perugia, è stato arrestato con l’accusa di terrorismo. Secondo le indagini, stava pianificando un attacco in una scuola. Su ordine del Gip del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila, è stato portato in custodia cautelare e trasferito in un istituto penale minorile della stessa città.

Un 17enne pescarese, domiciliato nella provincia di Perugia, è stato posto in custodia cautelare con successivo trasferimento presso un Istituto Penale Minorile, a Perugia, su ordine del Gip del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila su richiesta della Procura per i Minorenni. L'ordinanza è stata effettuata nelle prime ore della mattinata di lunedì 30 marzo, dopo un'operazione nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria e Toscana, da parte del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, in collaborazione con i Comandi Provinciali competenti per territorio. Il minore è ritenuto gravemente indiziato dei delitti di "propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Perugia, arrestato 17enne per terrorismo: pianificava una strage a scuola

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