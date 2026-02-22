Serie D Il Lenz ospita l’Imolese Correggese | è dura con la Pistoiese

Il Lenz affronta l’Imolese oggi alle 14,30, dopo aver ottenuto due vittorie di fila in casa. La squadra locale cerca continuità, sfruttando il supporto dei tifosi. L’Imolese, invece, vuole rialzarsi dopo una serie di risultati deludenti. La partita si gioca al campo comunale, dove i giocatori si sfideranno per conquistare punti importanti in classifica. La sfida promette intensità e azione sul prato.

La 25ª giornata del campionato di Serie D vede, dalle 14,30, entrambe le reggiane in casa. desiderose di farsi un piacere reciproco. Il Lentigione, secondo in classifica con 52 punti, ospita l' Imolese, 15ª a quota 21. Di contro la Correggese, 13ª con 23 punti alla pari del Sasso Marconi, attende la Pistoiese, terza a 50. Quasi due testacoda, quindi, con Lentigione e Pistoiese in zona play-off e con Correggese e Imolese oggi in zona play-out. LENTIGIONE. Non si fida degli avversari Ivan Pedrelli, allenatore dei locali: "Non sarà facile battere l'Imolese perché il suo allenatore Stefano Protti è molto bravo e perché la classifica non rispecchia il valore di questa squadra, alle prese con problemi extra sportivi (è stato nominato un curatore fallimentare e il futuro è molto incerto, dr.

Calcio serie d, il 4 gennaio l’esame con la pistoiese. L’Imolese deve cercare la svolta nel 2026. Ora al timone c’è Protti, il saluto di PotepanIl campionato di Serie D si avvicina a un momento importante, con l’Imolese che il 4 gennaio affronterà la Pistoiese.

