Piacenza | miracolo nel 4° tempo strappata la parità a Camogli

Nel campionato di Serie A2 di pallanuoto, la squadra di Piacenza ha concluso l’incontro contro lo Spazio RN Camogli con un punteggio di 18 a 18, ottenendo la parità nel quarto tempo. La partita si è conclusa con un pareggio che ha portato a una rimonta nel finale, lasciando invariato il risultato complessivo. La gara si è svolta nel girone nord del torneo.

Nel girone nord della Serie A2, la TRS Piacenza Pallanuoto 2018 ha ottenuto un risultato di parità contro lo Spazio RN Camogli, chiudendo l’incontro sul punteggio finale di 18 a 18. La gara si è svolta con una dinamica complessa dove gli emiliani hanno dimostrato carattere dopo aver subito un tracollo nel passaggio tra il terzo e il quarto tempo, riuscendo però a recuperare la parità grazie a una reazione immediata. Questo punto strappato alla squadra ligure, che mira ai play-off, rappresenta un tassello fondamentale per la corsa alla salvezza del team piacentino, sebbene la certezza matematica non sia ancora stata raggiunta. Il corso dell’incontro è stato segnato da un’oscillazione drammatica che ha messo alla prova la tenuta mentale dei giocatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piacenza: miracolo nel 4° tempo, strappata la parità a Camogli Articoli correlati Rossini a Piacenza: risate e intrighi in una villa sospesa nel tempo.Il Teatro Municipale di Piacenza si prepara ad accogliere una nuova produzione de “L’italiana in Algeri” di Gioachino Rossini, opera che debutterà... Gas Sales Bluenergy Piacenza – Valsa Group Modena 3-2 | La serie torna in paritàNon basta una buona prova dei gialli per avere la meglio su Piacenza, che rimonta sempre e cala la zampata al tie break portandosi a casa gara 2 dei...