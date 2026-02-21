Rossini a Piacenza | risate e intrighi in una villa sospesa nel tempo

Rossini torna a Piacenza con una nuova produzione di “L’italiana in Algeri”, portando sul palcoscenico del Teatro Municipale una rappresentazione ricca di colpi di scena e momenti divertenti. La messa in scena si svolge in una villa storica, dove attori e musicisti ricreano l’atmosfera vivace e complessa dell’opera. L’evento attirerà molti appassionati di musica e teatro, pronti a lasciarsi coinvolgere da questa interpretazione moderna. La prima sarà venerdì 27 febbraio.

Il Teatro Municipale di Piacenza si prepara ad accogliere una nuova produzione de "L'italiana in Algeri" di Gioachino Rossini, opera che debutterà venerdì 27 febbraio con replica domenica 1 marzo. La regia di Fabio Cherstich promette una rilettura contemporanea e dinamica di questo classico del repertorio lirico, ponendo l'accento sulla componente comica e sulla sua attualità. La stagione d'opera 20252026 del teatro piacentino si arricchisce di questo terzo titolo, che vede sul palco un cast di rilievo guidato dal direttore Alessandro Cadario e dall'Orchestra dell'Emilia-Romagna Arturo Toscanini.