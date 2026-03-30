Nelle prime ore di questa mattina a Castelsangiovanni, i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due persone, emessa dal Gip del Tribunale di Piacenza su richiesta della Procura. La misura riguarda la madre e il figlio di un anziano trovato morto nella sua abitazione. Sono in corso ulteriori accertamenti sulle cause del decesso.

Nelle prime ore di questa mattina a Castelsangiovanni i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Piacenza hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Piacenza su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di due indagati: la moglie e il figlio di Luigi Alberti, l'anziano di 85 anni trovato senza vita nella propria abitazione il 25 ottobre 2025.«Le indagini - riferiscono i carabinieri di Piacenza in una nota stampa - hanno delineato un quadro di gravi e prolungate sofferenze inferte all’anziano. Gli indagati sono gravemente indiziati di concorso in maltrattamenti e sequestro di persona (capi d’imputazione che riguardano entrambi i familiari) e omicidio volontario aggravato (accusa contestata esclusivamente al figlio della vittima). 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Anziano trovato morto in casa a Castello: arrestati la moglie e il figlio

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