Lunedì mattina, a Castel San Giovanni, sono state arrestate la moglie e il figlio di un uomo di 85 anni trovato morto nel seminterrato di casa. Le autorità hanno accusato i due di aver causato “gravi e prolungate sofferenze” all’anziano, portando al suo decesso. Le indagini sono durate diversi mesi prima di arrivare a questa decisione.

Dopo mesi di indagini, la svolta. L’arresto è arrivato lunedì mattina: a Castel San Giovanni i carabinieri del Nucleo investigativo di Piacenza hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti della moglie e del figlio di Luigi Alberti, l’85enne trovato morto nella sua abitazione il 25 ottobre 2025. Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura, arriva degli accertamenti degli investigatori dell’Arma che avrebbero delineato “un quadro di gravi e prolungate sofferenze” inflitte all’anziano. Entrambi gli indagati sono accusati di concorso in maltrattamenti e sequestro di persona; al figlio viene contestato anche l’ omicidio volontario aggravato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Gravi e prolungate sofferenze”, arrestati moglie e figlio dell’85enne trovato morto nel seminterrato di casa

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