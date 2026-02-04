Napoli | eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere

Questa mattina a Napoli è stato arrestato un uomo di origini srilankesi. La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo è accusato di aver maltrattato, aggredito e inflitto lesioni alla sua compagna. Le indagini hanno portato all’arresto, che ora si trova in attesa di giudizio.

Arrestato a Napoli un uomo di nazionalità srilankese per maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni aggravate ai danni della compagna.. Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha dato esecuzione all'Ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Tribunale di Napoli a carico di un soggetto di nazionalità srilankese per i reati di maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni personali aggravate, commessi dal gennaio 2024 al gennaio 2026 ai danni di una donna con la quale intratteneva una relazione sentimentale, anch'ella di medesima nazionalità. A seguito della querela sporta dalla donna, la Squadra Mobile di Napoli – 4^ Sezione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, ha svolto una serrata attività d'indagine, anche con la collaborazione del Commissariato Montecalvario, dalla quale sono emersi gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, accusato di aver maltrattato la vittima, nel corso della loro relazione sentimentale, con condotte reiterate, abituali e sistematiche, caratterizzate da violenze fisiche, aggressioni verbali, minacce, atti di controllo e sopraffazione, al punto tale da sottoporla ad un regime continuativo di vessazione e prevaricazione.

