Una petroliera russa inserita nella lista delle sanzioni occidentali si sta dirigendo verso Cuba con oltre 700 tonnellate di carburante. La nave è al centro di una crescente tensione internazionale, mentre le autorità cercano di monitorare il suo percorso. La spedizione ha suscitato attenzione nelle discussioni sulle relazioni tra Mosca e l’isola caraibica, in un momento di complessità geopolitica.

Alta tensione su Cuba. Una petroliera russa inserita nella lista delle sanzioni occidentali si sta dirigendo verso Cuba con oltre 700.000 barili di petrolio a bordo. Secondo i dati della piattaforma di tracciamento marittimo Kpler, la «Anatoly Kolodkin» ha caricato il greggio l'8 marzo nel porto russo di Primorsk, sul Mar Baltico, e alle 17 ora italiana di ieri si trovava nell'Atlantico orientale, in rotta verso l'isola caraibica. I dati di Kpler indicano che la nave battente bandiera russa, di proprietà della compagnia di navigazione statale russa Sovcomflot, dovrebbe scaricare il petrolio nel terminal di Matanzas, nel nord di Cuba, intorno al 23 marzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Petroliera russa verso Cuba: sfida a Trump

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