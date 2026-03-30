Nella provincia di Novara, non sono stati segnalati casi di peste suina africana. I rappresentanti dei Paesi membri hanno approvato all’unanimità la revoca delle restrizioni per la regione Piemonte, che include anche questa provincia. La decisione si basa sulle comunicazioni ufficiali provenienti dagli enti competenti e sulla valutazione dello stato di salute del territorio.

"Confermo il voto all'unanimità dei Paesi membri sulla nostra proposta di revoca delle restrizioni per la Psa (Peste suina africana, ndr) dei territori della Regione Piemonte. In particolare sono uscite dalla zona di restrizione 2 le province di Novara e Vercelli e parte delle province di Asti e Alessandria al di sopra dell'asse dell’A21 Torino Piacenza. Sono veramente contento per il lavoro che stiamo facendo insieme all'assessore Bongioanni e alla Regione Piemonte". Così il commissario straordinario alla peste suina Giovanni Filippini ha comunicato la decisione, presa all'unanimità nel pomeriggio del 24 marzo dal Comitato Salute animale e benessere animale della Commissione Europea, sulla relazione tecnica messa a punto dalle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna e portata dallo stesso Filippini a Bruxelles. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Peste suina, la provincia di Novara torna in zona indenne

Articoli correlati

Peste suina africana, vertice in Provincia. Stanziati 210mila euro per i controlliPresenti stamane in viale Martiri assessori regionali e commissario straordinario.

Peste suina africana, incontro in Provincia: "Semplificare le procedure di intervento e di ricerca"Il presidente Alessandro Fadda: "Riteniamo sia importante individuare nella Polizia provinciale il soggetto referente per coinvolgere e coordinare...

Aggiornamenti e notizie su Peste suina

Temi più discussi: Peste suina, si allentano ancora le restrizioni agli allevamenti; I CONTROLLI PER LA PSA – IN LIGURIA QUATTRO NUOVI POSITIVI TRA I CINGHIALI, NESSUNO IN PIEMONTE; PESTE SUINA, LOMBARDIA OTTIENE DECLASSAMENTO ZONE DI RESTRIZIONE - FIDC; Peste suina: il Lodigiano ritorna a respirare.

Peste suina, quattro province piemontesi tornano virus free dopo sei mesi senza casiNovara, Vercelli, Asti e Alessandria fuori dall’emergenza. Ora si attende la lista ufficiale dei comuni liberi dal virus ... giornalelavoce.it

Peste suina, si allenta la morsa ma l’Oltrepò resta in zona rossaC'è anche Voghera tra i 56 Comuni dell'Oltrepò che l'Unione Europea manterrà sotto la lente d’ingrandimento della Restrizione II per la peste suina africana. Mentre gran parte della Lombardia tira u ... laprovinciapavese.gelocal.it

Peste Suina Africana: calano le restrizioni in Piemonte. I territori delle province di Novara e Vercelli e quelli delle province di Asti e Alessandria situati al di sopra dell’asse dell’A21 Torino-Piacenza escono dalla zona di restrizione 2 per la peste suina africana - facebook.com facebook

Peste suina: #Novara e #Vercelli tornano in zona indenne con parte di #Alessandria e #Asti @novaracultura @RegLombardia @RegioneER regione.piemonte.it/web/pinforma/n… x.com