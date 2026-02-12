Peste suina africana vertice in Provincia Stanziati 210mila euro per i controlli

Giovedì 12 febbraio si è svolto nella sede della Provincia di Modena un incontro dedicato alla peste suina africana. All’appuntamento hanno partecipato il Commissario Straordinario Giovanni Filippini e l’Assessore regionale all’Agricoltura. Durante la riunione, sono stati annunciati 210mila euro destinati ai controlli e alle misure di prevenzione. La Provincia ha deciso di intensificare i controlli per fermare la diffusione del virus, che minaccia gli allevamenti e l’ambiente.

Presenti stamane in viale Martiri assessori regionali e commissario straordinario. Il punto sulle politiche per scongiurare epidemie In particolare è stato evidenziato che per il 2026 a Modena saranno destinati circa 210mila euro per i piani di controlli, su un totale regionale di 1,8 milioni di euro. Inoltre, sono stati stanziati 100mila euro a Reggio e Modena per misure di sicurezza. Con le nuove disposizioni commissariali si prevede un prolungamento della caccia al cinghiale da tre a quattro mesi, con un anticipo al 1° settembre in alcune zone specifiche. Inoltre, il periodo di caccia è esteso fino al 28 febbraio nelle aree definite dal commissario e sarà possibile effettuare la selezione al cinghiale durante tutto l'anno, con orari ampliati nel calendario venatorio 202425.

