La V commissione del Csm ha proposto all’unanimità Raffaele Cantone come nuovo procuratore di Salerno. L’arrivo del magistrato napoletano, in sostituzione di Giuseppe Borrelli, è previsto in un momento in cui l’ufficio era scoperto dall’estate scorsa. La nomina segue un procedimento avviato dopo le dimissioni del precedente incaricato.

Si avvicina l’arrivo di Raffaele Cantone alla guida della Procura di Salerno. La V commissione Csm ha proposto all’unanimità il nome del magistrato napoletano per la guida dell’ufficio scoperto dall’estate scorsa, quando Giuseppe Borrelli si è insediato al timone della Procura di Reggio Calabria. L’esito del plenum appare a questo punto solo una formalità. Non è una sorpresa, ma l’esito scontato di un percorso delineato a novembre, quando Cantone, ex presidente dell’Anac e attualmente procuratore di Perugia, ha ritirato la domanda per Napoli Nord, lasciando campo libero alla nomina del suo competitor Domenico Airoma. I due si erano proposti per entrambe le procure. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Raffaele Cantone verso la Procura di Salerno, c’è l’unanimità in commissione Csm

Csm, Cantone proposto per la guida della Procura di SalernoRaffaele Cantone, attuale procuratore della Repubblica di Perugia è stato proposto per la guida dell'omologo ufficio requirente di Salerno dalla...

Dopo i giorni di caos nell’Iceberg. La Procura verso un’inchiesta. Il San Raffaele si affida a Zangrillodi Giulia Bonezzi e Andrea Gianni La prima mossa dell’ingegner Marco Centenari, ad del Gruppo San Donato, appena riprese le redini del San Raffaele...

Contenuti utili per approfondire Raffaele Cantone.

Temi più discussi: La Costituzione voterebbe No: giuristi e società civile a confronto all’Auditorium di Caserta; Fede in fila e affari on line; L’appello del Cenacolo Giuridico dell’ACI Napoli sulla sicurezza stradale: Educazione e sinergie per fermare le stragi; Resta a Perugia il processo per il suicidio di Andrea Prospero.

Cantone verso la Procura di Salerno: proposta unanime della Quinta Commissione del CsmRaffaele Cantone è sempre più vicino alla guida della Procura della Repubblica di Salerno. La Quinta Commissione del Consiglio superiore della magistratura ha ... cronachedellacampania.it

Raffaele Cantone proposto nuovo procuratore di Salerno dal CsmLa Quinta Commissione vota all’unanimità la nomina dell’ex presidente dell’Anac La Quinta Commissione del Consiglio superiore della magistratura ha deliberato di proporre al Plenum la nomina del dotto ... umbria24.it

Procura di Salerno, indicazione unanime di Raffaele Cantone da parte della V commissione incarichi direttivi. Ora il plenum del Csm - facebook.com facebook