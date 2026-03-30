Perugia 17enne pescarese arrestato per terrorismo Così progettava una strage scolastica

Nelle prime ore di questa mattina, le forze dell’ordine hanno arrestato un ragazzo di 17 anni proveniente dalla provincia di Pescara. L’indagine ha accertato che il giovane aveva pianificato attentati, anche all’interno di un istituto scolastico. Le operazioni sono state condotte in diverse regioni, tra cui l’Abruzzo, l’Emilia Romagna, l’Umbria e la Toscana, dal Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri.

A 17 anni progettava attentati. Anche a scuola. Nelle prime ore di questa mattinata, nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria e Toscana, il Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, in collaborazione con i Comandi Provinciali competenti per territorio, ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare con successivo trasferimento presso un Istituto Penale Minorile, emessa dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila su richiesta di questa Procura per i Minorenni, a carico di un 17enne pescarese domiciliato nella provincia di Perugia. Le armi da fuoco Il minore è ritenuto gravemente indiziato dei delitti di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltre che di Detenzione di materiale con finalità di terrorismo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Perugia, 17enne pescarese arrestato per terrorismo. «Così progettava una strage scolastica» Articoli correlati "Progettava una strage a scuola", arrestato per terrorismo un 17enne a PerugiaAGI - Voleva compiere una strage a scuola per poi suicidarsi come avvenuto nel massacro della Columbine High School negli Stati Uniti: è una delle... "Progettava una strage a scuola", un 17enne arrestato per terrorismo a PerugiaAGI - Voleva compiere una strage a scuola per poi suicidarsi come avvenuto nel massacro della Columbine High School negli Stati Uniti: è una delle... Perugia, 17enne pescarese arrestato per terrorismo. «Così progettava una strage scolastica»