A Cantù, una famiglia affronta il lutto per la perdita di un fratello in un incidente stradale. Nei giorni successivi, i fiori lasciati sul luogo dell’incidente sono scomparsi, alimentando sentimenti di rabbia e frustrazione tra i residenti. La vicenda ha suscitato reazioni di dolore e sconforto nella comunità locale, che si raccoglie intorno alla famiglia colpita.

Il mazzo lasciato nel punto in cui ha perso la vita viene portato via poche ore dopo: lo sfogo della sorella e l’appello sui social Non solo il dolore per una perdita improvvisa, ma anche l’amarezza per un gesto difficile da accettare. Succede a Cantù, dove Emanuela Ruscinito ha deciso di lasciare un mazzo di fiori nel punto esatto in cui il fratello ha perso la vita pochi giorni fa. Un modo semplice e silenzioso per ricordarlo, per segnare quel luogo con un segno d’affetto. A raccontarlo è lei stessa, con uno sfogo pubblicato nel gruppo Facebook “Sei di Cantù se.”, dove ha lanciato un appello dopo la scomparsa dei fiori. “Oggi abbiamo messo un mazzo di fiori nel luogo dell’incidente di mio fratello dove ha perso la vita. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Perde il fratello nell’incidente, spariscono anche i fiori: rabbia e dolore a Cantù

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