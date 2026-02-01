La camera ardente del bambino di 6 anni morto nell’incidente il dolore della mamma e del fratello
La comunità di San Possidonio si sveglia sotto shock dopo l’incidente che ha portato alla morte di un bambino di 6 anni. La mamma e il fratellino sono ancora sconvolti, mentre i soccorritori hanno cercato di fare il possibile, ma purtroppo per il piccolo non c’è stato nulla da fare. La scena ha lasciato tutti senza parole e ora si aspettano risposte e chiarimenti.
Modena, 1 febbraio 2026 – Risveglio sotto choc per San Possidonio dopo il terribile incidente costato la vita a H.Z.H., bambino di soli 6 anni morto sul colpo nel tragico schianto tra due auto. La salma, ora alle camere ardenti, è vegliata dalla mamma e dal fratello maggiore, mentre il padre 48enne resta ricoverato in gravi condizioni. La sindaca Veronica Morselli ha portato un mazzo di fiori sul luogo della tragedia, in segno di vicinanza, mentre domani sarà il momento del dolore nella primaria frequentata dal bimbo il cui banco resterà vuoto. "Esprimo il più sincero cordoglio e la vicinanza alla famiglia colpita da questo dolore immenso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
