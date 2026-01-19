Fratello e sorella morti nell' incidente si aggrava il bilancio | perde la vita anche un terzo passeggero
Si aggrava il bilancio dell’incidente avvenuto sulla provinciale 41 tra Altamura e Laterza. Oltre ai fratelli Antonio e Cecilia Bigi, di 21 anni, deceduti nella tragedia, ha perso la vita anche un terzo passeggero. Le autorità stanno ancora ricostruendo le cause dell’incidente e offrendo supporto alle famiglie coinvolte.
Si aggrava il tragico bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri sulla provinciale 41 tra Altamura (Bari) e Laterza (Taranto) in cui sono morti i fratelli Antonio e Cecilia Bigi, di 21 e 24 anni. Oggi è morto anche un altro ragazzo che era a bordo del suv uscito di strada: si tratta di Domenico Ostuni, 24enne di Altamura, che era ricoverato nell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, nel Barese. Altri due ragazzi che erano in auto con loro, e che sono rimasti feriti, sono ricoverati all'ospedale della Murgia. Il dolore del sindaco «Non ho parole. La comunità sta vivendo giorni tristi e allo stesso tempo profonda riflessione.
Chi erano Antonio e Cecilia Bigi, fratello e sorella morti nell’incidente stradale di Altamura
Antonio e Cecilia Bigi, rispettivamente di 21 e 25 anni, sono stati vittime di un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 41 di Altamura nella notte tra sabato e domenica. La tragica perdita dei due fratelli ha suscitato grande dolore nella comunità locale, che si stringe intorno alle famiglie colpite da questa triste vicenda.
