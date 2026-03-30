Nella tarda serata di ieri a Giugliano, due giovani sono rimasti feriti dopo che la minicar con cui viaggiavano ha perso il controllo e si è schiantata contro un palo. L’incidente si è verificato in una strada della zona e sul posto sono intervenuti i soccorritori. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Paura a Giugliano dove nella tarda serata di ieri è avvenuto un tremendo incidente che ha coinvolto due giovani. I due erano a bordo di una minicar tra via Pigna e via Epitaffio. Per cause da accertare il conducente del veicolo ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un palo dell'illuminazione pubblica. L'impatto è stato tremendo, ma per fortuna i due giovani a bordo sono rimasti feriti lievemente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Perde il controllo della minicar e si schianta contro un palo: feriti due giovani

Articoli correlati

Giugliano, minicar si schianta contro un palo: due giovani feritiAttimi di paura nella tarda serata di ieri, domenica 29 marzo, dove intorno alle 23 si è verificato un incidente stradale tra via Pigna e via...

Incidente a Roma: perde il controllo della moto e si schianta contro un palo della luce, morto 53enneIncidente mortale a Roma dove nella serata di lunedì 23 marzo ha perso la vita un uomo italiano di 53 anni che, a bordo di un moto, si è schiantato...

Contenuti utili per approfondire Perde il controllo della minicar e si...

Temi più discussi: Incidente ad Anzio, perde il controllo della moto: morto un giovane; Perde il controllo della moto e finisce a terra: 18enne in ospedale; Perde il controllo dell'auto e finisce tra i rovi a bordo strada: conducente estratto dai Vigili del fuoco; Perde il controllo dell’auto e sfonda la vetrata del negozio.

Perde il controllo della moto e finisce contro un'auto. Motociclista in ospedale a Settimo TorineseIl ragazzo ha perso il controllo della moto durante una manovra di sorpasso. Intervenuti il 118 e la Polizia Locale ... giornalelavoce.it

Perde il controllo della moto che finisce contro un albero, grave un 17enne(ANSA) - FANO, 29 MAR - Perde il controllo della moto che finisce contro un albero a bordo strada. L'incidente stradale è accaduto oggi in via I Strata, località Bellocchi di Fano (Pesaro Urbino): fer ... msn.com

Varese, da qui lo sguardo si perde sul lago e il paesaggio intorno. Mi preparo per il concerto di stasera a “La Vecchia Varese”, già sold out. Un ritorno a distanza di un anno, tanti amici da ritrovare e tanti da conoscere. Come sempre, in scaletta il primo brano s - facebook.com facebook

Jirí Lehecka perde un game al servizio per la prima volta in questo torneo Sinner servirà per consolidare il break ottenuto x.com