Percorsi abilitanti 60 36 30 CFU | arrivano gli accreditamenti delle classi di concorso Manca solo il decreto con i posti ecco i BANDI già aperti 2025 26

Sono disponibili gli accreditamenti delle classi di concorso per i percorsi abilitanti 60, 36 e 30 CFU per l’anno accademico 202526. Manca ancora il decreto con i posti, ma sono già aperti i bandi relativi. Alcune università hanno predisposto le pagine dedicate ai nuovi percorsi, offrendo così un primo quadro delle opportunità formative per aspiranti docenti.

Percorsi abilitanti da 60 – 30 -36 CFU: iscrizioni aperte fino al 15 gennaio con l’Università degli Studi LinkL’Università degli Studi Link ha pubblicato il bando ufficiale per i Percorsi Abilitanti 2025/2026, in linea con quanto previsto dal DPCM 4 agosto 2023. Il bando disciplina l’accesso ai percorsi da 60 ... orizzontescuola.it

Percorsi abilitanti per insegnanti di scuola secondaria da 60, 30 e 36 CFU al viaCon la riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti introdotta dal decreto legislativo 59/2017, modificato dalla legge 79/2022, il sistema di accesso all'insegnamento nelle scuole ... it.blastingnews.com

