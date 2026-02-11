fable peter molyneux ha pianto quando ha visto il gameplay del reboot di playground games

Peter Molyneux ha confessato di essere scoppiato a piangere quando ha visto il nuovo gameplay di Fable, il reboot realizzato da Playground Games per Xbox. Il creatore della trilogia originale, che ha fondato Lionhead Studios, ha spiegato di aver provato emozioni forti nel rivedere il progetto rivisitato. La sua reazione dimostra quanto il ritorno di Fable sia stato sentito anche da chi ha contribuito a crearne le origini.

Il ritorno di Fable ha emozionato anche il suo creatore. Peter Molyneux, fondatore di Lionhead Studios e mente dietro la trilogia originale, ha raccontato di aver pianto guardando il recente trailer gameplay del reboot sviluppato da Playground Games per Xbox. Una reazione sincera, maturata mentre seguiva la presentazione come qualsiasi altro spettatore, senza aver avuto accesso anticipato al progetto. In un’intervista a IGN, Molyneux ha spiegato di essersi sentito profondamente toccato dall’idea che il mondo da lui creato possa continuare a vivere. “Questa cosa che abbiamo creato andrà avanti”, ha detto, sottolineando quanto sia importante per lui vedere che l’universo di Albion non è stato dimenticato, ma rilanciato per una nuova generazione. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Durante l'ultimo Developer Direct, Playground Games ha presentato il primo trailer gameplay di Fable, confermando il ritorno di questa celebre saga.

