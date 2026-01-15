L’omicidio Ludwig e la coppia diabolica da 3 milioni di euro | Lui ha ideato il piano dopo la nascita del figlio lei l’ha massacrata

Nel febbraio dello scorso anno, a Firenze, lo chef Emiliano Milza, 51 anni, ha sottoscritto cinque polizze sulla vita della compagna Franka Ludwig, 52. A distanza di un mese dalla nascita del loro bambino, emergono dettagli su un piano criminoso ideato da lui e sulla tragica morte della donna. Questo caso solleva interrogativi sulla relazione tra motivi economici e eventi drammatici, evidenziando le complessità di una vicenda giudiziaria ancora da chiarire.

Firenze – A febbraio dell’anno scorso, un mese dopo la nascita di suo figlio, lo chef fiorentino Emiliano Milza, 51 anni, accese cinque polizze sulla vita della compagna 52enne Franka Ludwig. Prevedevano un premio triplicato in caso di decesso della donna, che aveva appena partorito il bambino – che oggi sta per compiere un anno – dopo un’ovodonazione fatta in Georgia. È almeno da quel momento che il piano diabolico ordito da Milza per eliminare la compagna avrebbe cominciato a prendere forma. “Per uccidere Franka un piano studiato per mesi”. Le accuse di omicidio in Mugello e le assicurazioni milionarie Il piano preparato dallo chef che ha lavorato nei ristoranti stellati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

