L’omicidio Ludwig e la coppia diabolica da 3 milioni di euro | Lui ha ideato il piano dopo la nascita del figlio lei l’ha massacrata

Nel febbraio dello scorso anno, a Firenze, lo chef Emiliano Milza, 51 anni, ha sottoscritto cinque polizze sulla vita della compagna Franka Ludwig, 52. A distanza di un mese dalla nascita del loro bambino, emergono dettagli su un piano criminoso ideato da lui e sulla tragica morte della donna. Questo caso solleva interrogativi sulla relazione tra motivi economici e eventi drammatici, evidenziando le complessità di una vicenda giudiziaria ancora da chiarire.

